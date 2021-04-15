الرئيس الأمريكي يلتقي رئيس كوريا الجنوبية في مايو

أعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، والبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يعقد لقاء مع مون في واشنطن في مايو/ أيار المقبل.

ويهدف اللقاء لعقد محادثات تتناول سبل دفع الجهود الرامية لوقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية؛ بحسب "رويترز".

وتقول الإدارة الأمريكية إنها في المراحل النهائية من مراجعة سياستها نحو كوريا الشمالية وتسعى بحرص لتشجيع التعاون الثلاثي مع سيئول وطوكيو حول هذه القضية وغيرها من المخاوف الأمنية الإقليمية، بما في ذلك الصين.

ومن المقرر أن يجتمع بايدن مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في واشنطن غدا الجمعة.

وبهذا الاجتماع سيصبح سوجا أول قائد أجنبي يجتمع معه بايدن وجها لوجه منذ توليه الرئاسة في يناير/ كانون الثاني.

وقال كانج مين-سوك، المتحدث باسم مون، في بيان صدر في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، بتوقيت سيئول، إن مون وبايدن سيناقشان سبل تعزيز العلاقات القوية بين البلدين والتعاون عن كثب من أجل "إنجاز هدف النزع الكامل للسلاح النووي وتحقيق السلام الدائم" في شبه الجزيرة الكورية. وأوضح المتحدث أن الزيارة ستتم في أواخر مايو/ أيار.