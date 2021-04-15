سيناتور أمريكي يهنئ القوات الجوية الأمريكية بصورة مقاتلة روسية... صورة

تعرض سيناتور من ولاية ميسيسيبي لموقف محرج خلال تهنئته للقوات الجوية الأمريكية.

السيناتور الجمهوري، سيندي هايد سميث، تعرضت لموقف محرج خلال تهنئة أرسلتها للقوات الجوية الأمريكية على "تويتر"، حيث نشرت التغريدة مستعينة بمقاتلات روسية من طراز "سو 34".

ونشرت سميث تغريدة جاء فيها "عيد ميلاد سعيد 73، شكرا لجميع جنود الاحتياط المستعدين دائما لخدمة أمتنا".

The image showing Russian Su-34 jets, was used by Sen. @cindyhydesmith to wish @USAFReserve Command a happy birthday, a picture of things to come when the American empire has fallen.

https://t.co/YBY12ofsT3 pic.twitter.com/XnUDkC5wXH — Mats ☮ Nilsson (@mazzenilsson) April 15, 2021

وأثارت التغريدة عددا من ردود الأفعال، الأمر الذي دعى السيناتور لحذف التغريدة.

وعلق أحد نشطاء موقع التواصل قائلا "حقيقة أن الحزب الجمهوري ينتمي بالفعل إلى روسيا".

فيما وصف آخرون بأن التغريدة هي دعاية للأسلحة الروسية.