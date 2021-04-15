"فايزر": من المحتمل أن يحتاج الناس إلى التطعيم ضد كورونا سنويا

ووفقا لموقع "CNBC" قال بورلا، إن "الناس سيحتاجون على الأرجح إلى جرعة معززة من لقاح "كوفيد-19" في غضون 12 شهرا من تلقي التطعيم بالكامل.
وأضاف أنه من المحتمل أن يحتاج الناس إلى التطعيم ضد الفيروس سنويًا.
وكان الرئيس التنفيدي لفايزر، قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن "الشركة زادت إنتاج لقاحها المضاد لكوفيد-19، ويمكنها أن تسلم 10 بالمئة إضافية من الجرعات للولايات المتحدة بحلول نهاية مايو/أيار.
وقال بورلا في تغريدة إن "فايزر ستورد إجمالي الجرعات البالغة 300 مليون بالكامل قبل أسبوعين من الموعد المتوقع".
يذكر أن شركة "فايزر" قد طلبت في وقت سابق من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، السماح لها بتوسيع استخدام اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، ليشمل المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.
وتزعم شركة "فايزر" أن لقاحها الخاص بـ(كوفيد-19) فعال بنسبة 100% في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.
وتعليقا منه على إعلان "فايزر/ بيونتك"، عبر الرئيس التنفيذي للشركة، عن أمله في بدء تلقيح هذه الفئة العمرية قبل بداية العام الدراسي المقبل.
كما تدرس شركة "فايزر" أيضا مدى فعالية اللقاح مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و11 عاما، وذلك بعدما منحت جرعات أولى لتلك الفئات العمرية في مارس/ آذار الماضي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)