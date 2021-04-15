بايدن يكشف طبيعة الحديث الذي دار بينه وبين بوتين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه تحدث في وقت سابق من هذا الأسبوع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لافتا إلى أن الحديث كان نزيها ومبنيا على الاحترام.

واشنطن - سبوتنيك. وأضاف بايدن، في كلمة ألقاها مساء الخميس في أعقاب فرض الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات الواسعة على روسيا: "كنتُ نزيها وأبديت احتراما، الحديث كان نزيها ومبنيا على الاحترام".

وتابع الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة وروسيا، باعتبارهما قوتين عظميين، تتحملان مسؤولية كبيرة عن الاستقرار العالمي.

وقال بايدن تحدثت مع الرئيس الروسي بوتين حول طابع علاقاتنا، مشددا على أن الولايات المتحدة وروسيا "قوتان عظيمتان تتحملان مسؤولية كبيرة عن الاستقرار العالمي".

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعدما أعلن حالة الطوارئ في مجال الأمن القومي بسبب روسيا.

وقال بايدن في رسالة إلى الكونغرس: "لقد أصدرت مرسوم طوارئ وطنيا ردا على "تهديد غير نمطي" وشديد للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة من جراء بعض الإجراءات الضارة التي ارتكبتها الحكومة الروسية".

وفي وقت سابق اليوم، وقع بايدن، على قرار فرض عقوبات جديدة على 32 فردا وكيانا قانونيا روسيا، منها اتهام 6 شركات تكنولوجية روسية بدعم البرنامج الاستخباراتي الروسي السيبراني بزعم محاولات التأثير على الانتخابات الأمريكية.

كما أعلن البيت الأبيض، عن طرد 10 دبلوماسيين يعملون ضمن البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن.

بدورها أعلنت الخارجية الروسية على لسان المتحدثة الرسمية لها ماريا زاخاروفا، أن موسكو حذرت واشنطن مرارا من عواقب فرض عقوبات على روسيا.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية إن "تلك الخطوات العدائية من قبل واشنطن تزيد بشكل خطير من درجة المواجهة بين بلدينا".