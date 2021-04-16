8 الضحايا في إطلاق نار في مدينة إنديانابوليس الأميركية.. فيديو

سقط عدد كبير من الضحايا جراء إطلاق نار في مدينة إنديانابوليس في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، وفقا لوسائل إعلام أميركية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" نقلا عن بيان لشرطة الولاية، أنه تم العثور على العديد من الضحايا في مكتب تابع لشركة فيديكس قرب المطار الدولي للمدينة.

⚠️🇺🇸#URGENT: Reports of several people shot at Indianapolis FedEx facility#Indianapolis l #IN

Police & EMS personnel are responding to a FedEx facility where reports say 8 people have been shot. The shooter has not been detained and may still be shooting.

More details shortly! pic.twitter.com/UzJwc8P8I1 — Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) April 16, 2021

​وقالت الشرطة في بيانها إن عدة أشخاص أصيبوا بالرصاص لكنه لم يتم التأكد من العدد الحقيقي للضحايا أو حالتهم الصحية بشطل فوري.

في نهاية الشهر الماضي، قتل أربعة أشخاص بينهم طفل في مبنى إداري في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقتل 10 أشخاص في 22 مارس/ آذار، في إطلاق نار في محل بقالة بولاية كولورادو.

وذكرت قناة "ndtv" المحلية، أن ما يقرب من 40 ألف شخص في الولايات المتحدة يموتون كل عام في حوادث إطلاق النار، وأوضحت أن أكثر من نصف الحالات كانت هجمات انتحارية.