ماذا قال الإعلام الأمريكي عن عقوبات بايدن ضد روسيا؟

تناولت وسائل الإعلام الأمريكية، قرارات الرئيس جو بايدن بفرض عقوبات على روسيا ثم إعلانه بأنه حان الوقت لتهدئة التوترات معها، وذلك تزامنا مع تأكيد البيت الأبيض بأن الدعوة لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما زالت مطروحة على الطاولة.

واعتبرت وسائل الإعلام الأمريكية أن عقوبات الرئيس الأمريكي الجديدة ضد روسيا هي "الأقسى" خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أن الاقتراح بعقد اجتماع بين رئيسي البلدين قابله رد فعل إيجابي.

وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن "الإدارة الأمريكية فرضت يوم الخميس أول عقوبات جدية ضد الاقتصاد الروسي منذ عدة أعوام".

ومن جانبها وصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" إجراءات واشنطن بأنها إحدى أخطر "الخطوات العقابية" ضد موسكو على مر الأعوام. وقالت إنه وفقًا للمحللين والمستثمرين، فقد أصبحت الإجراءات الجديدة تقريبًا "أكثر الإجراءات الاقتصادية شدة وربما تدميراً" التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، تعاملت وسائل الإعلام بشكل إيجابي مع اقتراح الرئيس جو بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقد اجتماع قمة.

وفي هذا السياق ذكرت قناة "CNN" أن "التوترات تتصاعد، واقتراح بايدن يوم الثلاثاء الماضي، لعقد اجتماع قمة في دولة ثالثة هو خطوة مرحب بها".

هذا وأعلنت الولايات المتحدة أمس الخميس، عن حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، طالت 32 فردا وكيانا؛ والدافع هذه المرة كان محاولة "التأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2020"، والهجمات الإلكترونية والوضع في شبه جزيرة القرم.

وزارة الخارجية الروسية، أكدت أن مسار العقوبات الأمريكية لا يلبي مصالح شعبي البلدين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "مثل هذا السلوك العدواني سيواجه برد قوي"؛ والجانب الأمريكي سيتعرف عليه في أقرب وقت.