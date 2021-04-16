إيران تعلن إتمام عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة

أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إتمام بلاده تخصيب اليورانيوم ليلة اليوم الجمعة، بنسبة 60 بالمئة.

وقال قاليباف في تغريدة على "تويتر" اليوم الجمعة: "نعلن بكل فخر أنه في الساعة 12 ليلا استطاع العلماء النوويين الإيرانيون الوصول إلى يورانيوم مخصب بمستوى 60 بالمئة".

وأضاف: "هذا التوفيق يعبر عن إرادة الشعب الإيراني الذي يقوم بالمعجزات دائما ويفشل أي مؤامرة".

با افتخار اعلام میکنم در ساعت ۰۰:۴۰ نیمه‌شب گذشته ودر شب زیارتی سید الشهدا(ع)، دانشمندان جوان وخداباور ایرانی توانستند به محصول اورانیوم با غنای ۶۰درصد دست یابند.



این موفقیت رابه مردم شجاع ایران اسلامی تبریک می‌گویم؛ارادۀ ملت ایران #معجزه‌آفرین است وهر توطئه‌ای راخنثی خواهد کرد. — محمدباقر قالیباف (@mb_ghalibaf) April 16, 2021

وكانت إيران قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها ستخصب اليورانيوم لدرجة نقاء 60 بالمئة، وهي نسبة تقترب من مستوى 90 بالمئة اللازم لصنع قنبلة نووية وتزيد كثيرا على أقصى مستوى وصلت إليه حاليا وهو 20 في المئة.

وحذرت الدول الأوروبية، يوم الأربعاء، من أن قرار إيران برفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60%، يجعلها قريبة من امتلاك القنبلة النووية

وقالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إنها تشعر بقلق بالغ من قرار إيران رفع مستويات تخصيب اليورانيوم بدرجة قريبة من تصنيع السلاح النووي.

وأشارت إلى أن "إيران ليست بحاجة مدنية موثوقة إلى تخصيب اليورانيوم عند هذا المستوى".

ولا يسمح الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى لطهران سوى بتخصيب اليورانيوم حتى نسبة نقاء 3.67 في المئة، وهي أحد القيود العديدة التي انتهكتها منذ أكثر من عام ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ومعاودة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.