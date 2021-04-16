المحكمة العليا تلغي الإدانات القضائية بحق الرئيس البرازيلي الأسبق

اتخذت المحكمة​ العليا ​البرازيلية قرارا يصب في مصلحة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وذلك بتأكيدها إلغاء الإدانات القضائية الصادرة بحق الرئيس الأسبق بتهم فساد، ما يجعله مؤهلا للترشح إلى الانتخابات الرئاسية عام 2022.

وذكرت وكالة "رويترز" أن قرار المحكمة الذي اتخذ بأغلبية ثمانية قضاة مقابل ثلاثة، لا يعطي البراءة الكاملة للرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا، لكنه يعيد الدعاوى إلى نقطة البداية عبر إحالة القضايا على محكمة أخرى.

ومن جهته، لفت لولا الذي ترأس البرازيل من 2003 إلى 2010، في ​مقابلة​ مع القناة التلفزيونية الأرجنتينية "سي5ان" إلى أنها "كانت كذبة كبيرة فعلا، لكن المحامين أثبتوا أنها خدعة".

وأضاف تعليقا على قرار المحكمة أن "القاضي كذب والمحامين كذبوا و​الشرطة الفدرالية​ كذبت لإبعادي عن الحملة الانتخابية الآن أنا مستعد للمعركة".