مسلح يحتجز رهائن في أحد بنوك العاصمة الجورجية

أفادت قناة "روتسافي 2" الجورجية، اليوم الجمعة، أن مسلحا اقتحم فرع "بنك جورجيا" في العاصمة تبليسي، وسط حصار القوات الأمنية للبنك.

وأكدت إدارة "بنك جورجيا" إطلاق سراح أحد الرهائن، في حين لا يزال ثلاثة موظفين وحارس أمن قيد الاحتجاز.

وتكررت في الآونة الأخيرة حالات اقتحام البنوك في جورجيا، والمطالبات بمبالغ مالية بغية إخلاء سبيل الرهائن.