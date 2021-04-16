مسؤول إيراني: ننتج 9 غرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بالساعة

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن بلاده تنتج 9 غرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة بالساعة، مؤكدا قدرة طهران على رفع نسبة التخصيب لأي درجة مطلوبة.

طهران - سبوتنيك . وقال صالحي، اليوم الجمعة للتلفزيون الإيراني الرسمي: "سوف ننتج 9 غرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة في الساعة، ومستمرون بالتخصيب عند مستوى 20 بالمئة أيضا ونستطيع التخصيب عند أي مستوى نريده".

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن "عمليات التخصيب الجديدة إلى مستوى 60 بالمائة تجري حاليا في منشأة نطنز".

وتابع: "نعمل على إيجاد حقن مزدوج وتركيب سلاسل أجهزة طرد مركزي لإنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة 20 و60 بالمائة معا"، لافتا إلى أن "تخصيب اليورانيوم لم يتوقف حتى ولو للحظة واحدة في مفاعل نطنز".

وأوضح أن "العمل التخريبي أضر بصالة واحدة والعمل متواصل بكل قوة".

وأكد صالحي أنه "خلافا لتقرير بعض وسائل الإعلام الكاذبة، لا يوجد أي تلوث أو تسرب إشعاعي في مفاعل نطنز"، حسب قوله.

يذكر أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قد أعلن عن إتمام بلاده تخصيب اليورانيوم ليلة اليوم الجمعة، بنسبة 60 بالمئة.