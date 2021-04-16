روسيا تكشف سبب تقييد رحلاتها الجوية إلى تركيا

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة:

"العلاقات مع تركيا تتطور. الوضع مع حظر السياحة، لا علاقة له بالعلاقات الثنائية. إنه مرتبط بالوباء المستمر والوضع المتدهور، والوضع الوبائي في تركيا. وبالطبع، الشركاء الأتراك، لا يمكنهم إلا أن يتعاملوا بتفهم لقلقنا، بشأن مواطنينا، في الواقع. هذه هي الشراكة ".

ويوم الإثنين الماضي نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن يكون قرار تقييد حركة الطيران بين روسيا وتركيا متعلقا بزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لأنقرة، مشيرا إلى أن السبب هو الوضع الوبائي المقلق في تركيا.

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كان قرار تقييد حركة الطيران مع تركيا متعلقا بنتائج المفاوضات التي جرت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "لا. الأمر يتعلق بالوضع الوبائي المقلق".

هذا وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الإثنين، أن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا اتخذ قرارا بتقييد حركة الطيران المنتظم والعارض بين روسيا وتركيا اعتبارا من 15 أبريل/نيسان الجاري وحتى الأول من شهر يونيو/حزيران.

وبصدد أزمة أوكرانيا، نفى المتحدث باسم الكرملين، احتمالية اندلاع حرب مع أوكرانيا، لكنه أكد أن روسيا لن تكون سلبية فيما يتعلق بالناطقين باللغة الروسية الذين يعيشون جنوب شرقي أوكرانيا، موضحا أيضا أنه لا أحد سيقبل باحتمالية اندلاع حرب أهلية هناك.