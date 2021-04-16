أردوغان يعلق على مشادة كلامية بين وزير خارجيته ونظيره اليوناني

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على السجال المحموم الذي دار بين وزير خارجية بلاده مولود جاويش أوغلو، ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس خلال مؤتمر عقد يوم الخميس في أنقرة.

وقال أردوغان: "وزير خارجيتنا أوقف نظيره اليوناني عند حده"، وذلك في إشارة إلى الاشتباك اللفظي الذي شهده المؤتمر.

#عاجل | أردوغان حول السجال بين تشاووش أوغلو وديندياس بأنقرة: وزير خارجيتنا أوقف نظيره اليوناني عند حده — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 16, 2021

وفي خطوة تهدف لتخفيف التوترات المستمرة منذ شهور بسبب النزاعات على الحدود في البحر المتوسط، أبدى ديندياس تأييده لمحاولة تركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي، لكنه حذر من أن أي انتهاكات لسيادة اليونان سوف يتبعها فرض عقوبات.

وأستدعت تصريحات ديندياس رد فعل غاضب من جاويش أوغلو الذي وصفها بأنها "غير مقبولة".

قي المقابل أعرب ديندياس عن اندهاشه من عدم توقع نظيره التركي منه أن يتحرك وكأن شيئا لم يحدث في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط.

في رده على تصريحات ديندياس، قال أوغلو: "أتيت إلى هنا وتحاول اتهام تركيا لتبعث رسالة إلى بلدك. لا يمكنني قبول ذلك".