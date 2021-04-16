إيفانكا "تكسر صمتها" بصور تسبب أزمة بين مناصري ترامب

كسرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، صمتها على وسائل التواصل الاجتماعي لأول مرة منذ مغادرة والدها البيت الأبيض، وقامت بنشر صورة لها تسببت بحدوث جدل كبير بين مناصري ترامب.

شاركت إفانكا ترامب صور لها على صفحتها الرسمية في "إنستغرام" وهي تتلقى جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وظهرت ابنه الرئيس الأمريكي ومستشارته السابقة بقميص أبيض وبنطال جينز وبجانبها ممرضة تقوم بعملية التطعيم، بحسب "فوكس نيوز" الأمريكية.

واعتبرت إفانكا أن الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا هي أفضل طريقة للقضاء على الفيروس الذي تسبب بحدوث أزمة في العالم.

وأثارت الصور استياء الكثير من مناصري الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خصوصا أصحاب نظريات "المؤامرة".

وبحسب "سكاي نيوز" اعتبر الكثيرون أن أخذ اللقاح هو بمثابة "استسلام" و"خذلان" لجميع أنصار ترامب.

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وتلقت إيفانكا الكثير من التعليقات على صفحاتها في "تويتر" و"إنستغرام" استنكر من خلالها المتابعون حصولها على اللقاح، معتبرين أنها "خضعت لتوصيات الحكومة".

Today, I got the shot!!! I hope that you do too!

Thank you Nurse Torres!!! 💙 pic.twitter.com/gPL1Mecv1G — Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 14, 2021

الجدير بالذكر، أن إيفانكا في أول فرد من عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحصل على لقاح مضاد لفيروس كورونا، حيث تلقت جرعة من لقاح "فايزر" في ولاية فلورديا الأمريكية.