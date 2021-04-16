إيفانكا "تكسر صمتها" بصور تسبب أزمة بين مناصري ترامب

شاركت إفانكا ترامب صور لها على صفحتها الرسمية في "إنستغرام" وهي تتلقى جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد.
واعتبرت إفانكا أن الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا هي أفضل طريقة للقضاء على الفيروس الذي تسبب بحدوث أزمة في العالم.
وأثارت الصور استياء الكثير من مناصري الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خصوصا أصحاب نظريات "المؤامرة".
وبحسب "سكاي نيوز" اعتبر الكثيرون أن أخذ اللقاح هو بمثابة "استسلام" و"خذلان" لجميع أنصار ترامب.
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وتلقت إيفانكا الكثير من التعليقات على صفحاتها في "تويتر" و"إنستغرام" استنكر من خلالها المتابعون حصولها على اللقاح، معتبرين أنها "خضعت لتوصيات الحكومة".
Today, I got the shot!!! I hope that you do too!— Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 14, 2021
Thank you Nurse Torres!!! 💙 pic.twitter.com/gPL1Mecv1G
الجدير بالذكر، أن إيفانكا في أول فرد من عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحصل على لقاح مضاد لفيروس كورونا، حيث تلقت جرعة من لقاح "فايزر" في ولاية فلورديا الأمريكية.
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