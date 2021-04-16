أردوغان: نسعى لبناء جسر فوق قناة إسطنبول اعتبارا من يونيو المقبل

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة أن تركيا تسعى لأن تبدأ في يونيو/ حزيران المقبل ببناء أول جسر فوق قناة إسطنبول.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات الرئيس التركي أردوغان الذي قال إن "وزيري التوسع العمراني والنقل يعكفان على إيجاد شركة لتكون مسؤولة عن تشييد الجسر الجديد".

وأضاف أردوغان قائلا: "مشروع القناة قد يتم تمويله محليا بالكامل أو عبر قروض خارجية".

ومن المقرر أن يربط مشروع القناة، الذي يواجه معارضة سياسية قوية، بين البحر الأسود شمالا وبحر مرمرة جنوبا وسيحول نصف إسطنبول الغربي إلى جزيرة.

وجاءت هذه الخطوة بعد عام من طرح تركيا أول مناقصة لإعادة بناء جسرين تاريخيين في أكبر مدنها حيث من المقرر حفر قناة إسطنبول التي يبلغ طولها 45 كيلومترا بدعم من الرئيس رجب طيب أردوغان.

واتفاقية مونترو بشأن نظام المضائق هي اتفاقية عقدت في مونترو السويسرية في العام 1936 تنص على حرية المرور عبر مضيق البوسفور للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب، لكنها تضع قيودا على عبور السفن الحربية لهذا المضيق.