أردوغان يحذر إسرائيل: علاقاتنا لن تتحسن ما دمتم تقصفون غزة

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرئيل من أن استمرار غاراتها على قطاع غزة، قد يضر بالعلاقات الثنائية ويوقف تطورها.

وقال أردوغان اليوم الجمعة "طالما أصرت إسرائيل على مواصلة هذا الموقف لا يمكن لعلاقاتنا الثنائية أن تصل إلى المستوى المأمول".

#عاجل | أردوغان حول الغارات على #غزة: طالما أصرت #إسرائيل على مواصلة هذا الموقف لا يمكن لعلاقاتنا الثنائية أن تصل إلى المستوى المأمول — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 16, 2021

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة عن توجيه ضربات جوية لأهداف وصفها بالعسكرية في قطاع غزة وذلك بعد سقوط صاروخ أطلق من القطاع يوم أمس على منطقة جنوبي إسرائيل، وفقا لبيان الجيش.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان له إن طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية قصفت "موقعاً لتصنيع الأسلحة ونفقاً لتهريب السلاح وموقعاً عسكرياً" تدار من قبل حركة حماس، التي تدير قطاع غزة.

وأضاف البيان: "لن نتسامح مع أي تهديد للمدنيين الإسرائيليين".

وعلى الجانب الفلسطيني، أكد مصدر أمني في غزة لوكالة الصحافة الفرنسية عدم وقوع ضحايا جراء الهجمات.

وكان الإسرائيليون الذين يعيشون في مدينة سديروت الجنوبية المحاذية لقطاع غزة قد احتموا في الملاجئ في وقت متأخر من يوم أمس الخميس بعد إطلاق صاروخ من غزة.

وقال متحدث باسم المجلس المحلي الإقليمي إن الصاروخ أصاب منطقة خلاء ولم يتسبب في وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.