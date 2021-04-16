أوليانوف: تفاؤل حذر بشأن مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني

أعلن ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، اليوم الجمعة، أن المفاوضات الجارية بشأن الاتفاق النووي مع إيران تبعث على التفاؤل الحذر.

فيينا - سبوتنيك. وقال أوليانوف للصحفيين: "يمكن تقييم الوضع بتفاؤل حذر، كما هو عادة ما يحدث في الدبلوماسية متعددة الأطراف، ومع اللقاءات التفاوضية تتقارب مواقف الأطراف، ويجد المفاوضون لغة مشتركة بشأن مجموعة واسعة من القضايا"، مشيرا إلى أن "هذا تقييم متفائل، أكرر، ما زلنا نتحدث عن تفاؤل حذر، لكن المسار إيجابي".

وأضاف "من المحتمل أنه في نهاية يوم العمل سيتم اتخاذ قرار بمواصلة العمل يوم السبت على مستوى الخبراء، ولا يمكن استبعاد أن الاجتماع القادم للجنة المشتركة سيعقد على مستوى المدراء السياسيين، ولكن لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن هذا في هذه الساعة".

أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، إتمام بلاده تخصيب اليورانيوم ليلة اليوم الجمعة بنسبة 60%.

وقال قاليباف في تغريدة على "تويتر": "نعلن بكل فخر أنه في الساعة 12 ليلا استطاع العلماء النوويين الإيرانيون الوصول إلى يورانيوم مخصب بمستوى 60%".

وأضاف "هذا التوفيق يعبر عن إرادة الشعب الإيراني الذي يقوم بالمعجزات دائما ويفشل أي مؤامرة".

الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال أمس الخميس "سنوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين وستين بالمئة في حال رفع العقوبات عن إيران"، مضيفا أنه في حال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي لن تكون نسبة التخصيب في إيران أعلى من 3.67%.

وكانت إيران قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها ستخصب اليورانيوم لدرجة نقاء 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى 90% اللازم لصنع قنبلة نووية وتزيد كثيرا على أقصى مستوى وصلت إليه حاليا وهو 20%.