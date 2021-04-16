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    المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2018

    الكرملين: لتركيا حق سيادي في بناء علاقات مع جيرانها بما في ذلك أوكرانيا

    © Sputnik . Alexei Kudenko
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    أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن تركيا تمتلك حقاً سيادياً في بناء علاقات مع جيرانها بما في ذلك ومع أوكرانيا.

    موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث الروسي للصحفيين، ردا على سؤال حول تقييم الكرملين للمفاوضات بين تركيا وأوكرانيا: "من حق جمهورية تركيا السيادي بناء علاقات مع جيرانها. وفي هذا الصدد، ليس لدينا ما نقوله. أما المحادثات بين الرئيس أردوغان والرئيس [الأوكراني فلاديمير] زيلينسكي فهي علاقات ثنائية بين البلدين".

    الطائرة المسيرة التركية بيرقدار تي بي 2
    © AFP 2021 / BIROL BEBEK
    أوكرانيا وتركيا تناقشان توريد طائرة "بيرقدار" المسيرة

    وأضاف بيسكوف: "التصريحات التركية بشأن القرم تندرج تحت فئة القضايا التي لا تزال لدينا خلافات جدية بشأنها. هذه الخلافات يصعب حلها مع الجانب الأوكراني. لكننا نأمل أن يسمح لنا التواصل الثابت بإقناع شركائنا الأتراك بأن موقفهم الحالي ليس صحيحًا تمامًا، أو بالأحرى، غير صحيح تمامًا فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم".

    يذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قام يوم 10 نيسان/أبريل بزيارة إلى تركيا ، حيث أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عقب المحادثات مع زيلينسكي دعم تركيا لـ "منصة القرم" في كييف، ودعم وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا، وموقفها المبدئي هو عدم الاعتراف بـ "ضم" القرم.

    يذكر أن العلاقات الروسية الأوكرانية، تدهورت مع بدء السلطات الأوكرانية في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان إقليم دونباس المعارضين للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام، وكذلك انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس 2014.

    انظر أيضا:

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