أمريكا والنرويج توقعان اتفاقية لتعميق التعاون الدفاعي وتعزيز العمليات العسكرية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن بلاده والنرويج وقعتا اتفاقا لتعميق تعاونهما الدفاعي وتعزيز العمليات في إطار حلف "الناتو".

واشنطن- سبوتنيك. وذكر بلينكن في بيان: "اليوم في أوسلو، أبرمت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة النرويجية اتفاقية تعاون دفاعي تكميلية، تسمح لدولنا بتعميق التعاون الأمني الثنائي، وتعزيز عمليات الناتو، وزيادة الأمن عبر الأطلسي".

وقال بلينكين إن الاتفاقية تعكس التزام البلدين بتنشيط التحالفات عبر الأطلسي "لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة وحماية المصالح المشتركة". وأضاف أن الاتفاق يؤكد على شراكة ثنائية طويلة الأمد في مجال الأمن.

فيما أشار المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في بيان صحفي منفصل، إلى أن الاتفاقية ستعزز الأمن عبر المحيط الأطلسي "لعقود قادمة".

يأتي ذلك، وسط توترات وتحذيرات متبادلة بين روسيا والناتو، من تعزيز تواجد الحلف قرب الحدود الروسية مع أوكرانيا. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الخميس، إن نقل قوات الناتو والولايات المتحدة إلى مقربة من الحدود الروسية خط جديد أخر للتوتر.

وقال بيسكوف: "الوضع متوتر للغاية حتى الآن، تعلمون أن الكثير من الوحدات العسكرية لكل من الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، تم نقلها إلى حدودنا في إطار تدريبات مختلفة مباشرة من الولايات المتحدة، إلى جانب المعدات العسكرية. بالطبع، في هذه الحالة، أي أمور عسكرية تؤدي إلى خط أخر جديد للتوتر".

فيما قالت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في أوكرانيا، كريستينا كوين، اليوم الجمعة، إن واشنطن ستدرس زيادة الوجود الدائم للجيش الأمريكي في أوكرانيا إذا لزم الأمر.