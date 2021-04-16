أمريكا تخصص 1.7 مليار دولار لمكافحة سلالات كورونا الجديدة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خصصت 1.7 مليار دولار بشكل عاجل لمكافحة سلالات مختلفة من فيروس كورونا.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض أن السلالة الأصلية لفيروس كورونا تمثل الآن حوالي نصف الحالات فقط في أمريكا، وتمثل الموجة الثانية سلالات جديدة من الفيروس يحتمل أن تكون خطرة.

وأضاف البيان أنه تم تخصيص 1.7 مليار دولار في "خطة الإنقاذ الأمريكية" لمساعدة الولايات والهياكل القضائية لمكافحة هذه الطفرات.

وفي مارس/ آذار، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حزمة بقيمة 1.9 تريليون دولار من الدعم الإضافي لاقتصاد البلاد وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل مبلغ 1400 دولار من المدفوعات المباشرة لمعظم دافعي الضرائب.

ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، لغاية أبريل/ نيسان الجاري، سُجلت أكثر من 31.4 مليون إصابة في الولايات المتحدة وما يزيد على 565 ألف حالة وفاة.

صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي ظهر بالصين أواخر عام 2019، وباء عالميا في مارس/ آذار من العام الماضي.