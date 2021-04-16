لافروف: قررنا الرد بالمثل على عقوبات واشنطن وسفيرنا باق في موسكو

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية الروسية ستصدر تصريحا قريبا بشأن التصرفات الأمريكية غير الودية تجاه روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره الصربي:

"بعد المؤتمر الصحفي مباشرة، سنصدر بيانًا من وزارة الخارجية، نعرض فيه الإجراءات التي وافق عليها رئيس روسيا ردًا على الإجراءات غير الودية تماما وغير المبررة التي أعلنتها واشنطن ضد روسيا ومواطنينا والأفراد والكيانات القانونية، وضد نظامنا المالي".

من جهة ثانية قال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره الصربي:

"تم إدراج عشرة دبلوماسيين في القائمة، التي تسلمناها مع طلب بمغادرتهم. سنرد على هذا الإجراء بالمثل. سنطلب من عشرة دبلوماسيين أمريكيين في روسيا مغادرة بلادنا".

وأضاف لافروف: "لدينا أيضًا فرص لاتخاذ إجراءات مؤلمة للأعمال التجارية الأميركية، وسوف نحتفظ بها أيضًا في الاحتياط. إجراء آخر: سنقيد وننهي أنشطة المؤسسات الأميركية والمنظمات غير الحكومية الأمريكية على أراضينا، والتي، في الواقع ، تتدخل علانية في حياتنا السياسية الداخلية