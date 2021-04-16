وزير خارجية تركيا يعلق على شجاره "الدبلوماسي" مع نظيره اليوناني

علق وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة 16 أبريل/نيسان، على "الشجار الدبلوماسي" بينه وبين نظيره اليوناني يوم أمس أثناء مؤتمر صحفي في اسطنبول.

وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره وزير خارجية قبرص التركية: "اضطررت للرد على اتهامات وزير خارجية اليونان، لأنها تمس تركيا".

وتابع:"نعتقد أننا لن نضيع الوقت، بعد الآن من أجل الحل الفيدرالي في جزيرة قبرص".

يحدث الآن | مؤتمر صحفي مشترك بين وزير خارجية تركيا مولود جاوش اوغلو ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية إرسين تتار https://t.co/ZO56MPmpFN — TRT عربي (@TRTArabi) April 16, 2021

​وكان مؤتمر صحفي لتحسين العلاقات بين تركيا واليونان، قد تحول إلى ساحة "حرب كلامية" بين الوزيرين.

واندلعت حرب كلامية خلال مؤتمر صحفي بين وزيري خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، ونظيره اليوناني نيكوس داندياس، عندما بدأ الحديث عن قضايا خلافية.

وبدأ المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس في أنقرة دافئا، لكنه سرعان ما تصاعد إلى حرب كلامية حول القضايا الشائكة بما في ذلك النزاعات البحرية والهجرة والأقليات.

Turkish Foreign Minister Cavusoglu and Greek Foreign Minister Dendias, who is on an official visit to Turkey, had an argument during a press conference.@MevlutCavusoglu#Turkey #Greece pic.twitter.com/zw2F44Bmdr — Dailyaz (@dailyaz1) April 15, 2021

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وأعرب دندياس عن دعمه لمحاولة تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إن أي انتهاكات لسيادة اليونان ستعاقب عليها تركيا.

وأثارت تعليقاته رد فعل غاضب من جاويش أوغلو، الذي وصفها بأنها "غير مقبولة"، مما دفع ديندياس للقول إنه فوجئ بأن وزير الخارجية التركي توقع منه أن يتصرف وكأن شيئا لم يحدث في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط.

ورد وزير الخارجية التركي "إذا وجّهت اتهامات شديدة لبلدي وشعبي أمام الصحافة، فيجب عليّ الرد على ذلك".