إطلاق صافرات الإنذار جنوب إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، انطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي "أشكول" جنوب البلاد قرب الحدود مع قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مقتضب للجيش، على ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وقال الجيش: "تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة المجلس الإقليمي أشكول. التفاصيل قيد التحقيق".

وأمس الخميس، أطلقت قذيفة صاروخية من قطاع غزة وسقطت في منطقة مفتوحة في منطقة سديروت.

وفي أعقاب ذلك، شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مواقع تابعة لحركة "حماس" في القطاع، بحسب المصدر ذاته.