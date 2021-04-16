البنتاغون: عملياتتا الروتينية في البحر الأسود مستمرة وعلى روسيا وقف تهديداتها

طالبت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الجمعة 16 أبريل/نيسان، روسيا بالتوقف عن تهديد السفن الأجنبية في البحر الأسود.

واشنطن – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي للصحفيين اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستواصل العمل بشكل روتيني في البحر الأسود، على الرغم من عدم وجود سفنها الحربية هناك في الوقت الحالي.

ورفض تأكيد أو نفي التقارير التي تفيد بأن البنتاغون ألغى مؤخرًا نشر مدمرتين في البحر الأسود، لعدم تفاقم التوترات مع روسيا.

وأضاف أنه "لا توجد حاليًا أية أصول بحرية أمريكية في البحر الأسود".

وقال كيربي خلال إفادة صحفية "لا نتحدث عن تحركات العمليات البحرية داخل وخارج نقاط الاختناق المحددة. لقد عملنا بشكل روتيني - سفن حربية بحرية - في البحر الأسود وسيستمر ذلك".