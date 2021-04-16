استقالة راؤول كاسترو من زعامة الحزب الشيوعي في كوبا

أعلن راؤول كاسترو، السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي، استقالته خلال بيان أدلى به في مؤتمر الحزب الثامن في هافانا، اليوم الجمعة.

وقال لواء الجيش السابق إنه مسرور بتسليم قيادة البلاد إلى مجموعة من القادة المدربين، المحنكين بعقود من الخبرة، حسبما نقلت صحيفة "غرانما" الرسمية للحزب الشيوعي الكوبي عن راؤول كاسترو.

انتخب راؤول رئيسا للبلاد من قبل البرلمان في عام 2008، خلفا لأخيه فيدل كاسترو الذي تولى زمام الأمور في البلاد منذ ثورة عام 1959. وظل في منصب الرئيس لدورتين حتى عام 2018.

لم يحدد كاسترو مرشحا لخلافته كأمين عام للحزب الشيوعي، لكنه أشار سابقا إلى أنه يفضل التخلي عن السيطرة لميغيل دياز كانيل، الذي خلفه كرئيس في 2018.