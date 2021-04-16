السفارة الأمريكية في موسكو تدرس "التدابير الجوابية" التي أعلنتها روسيا

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى روسيا الاتحادية، جون ساليفان، أن السفارة الأمريكية في روسيا تدرس التدابير الجوابية التي أعلنتها موسكو ردا على العقوبات الأمريكية، ولكنها لم تتلق إلى الآن أية مذكرات في هذا الصدد.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان السفير الأمريكي لوكالة "سبوتنيك":

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation لافروف: قررنا الرد بالمثل على عقوبات واشنطن غير الودية

"لقد رأينا البيان الذي نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية ونعمل على دراسة المعلومات التي تضمنها بالتشاور مع واشنطن، ولم نتلق إلى الآن أية مذكرات دبوماسية حول تفاصيل قرارات الحكومة الروسية تجاه البعثة الدبلوماسية الأمريكية".

ونشرت وزارة الخارجية الروسية أسماء مسؤولين أمريكيين، حظرت عليهم دخول الأراضي الروسية، بينهم سوزان رايس وجون بولتون.

وتشمل القائمة: المدعي العام، ميريك غارلاند، ومدير مكتب السجون الفيدرالي الأمريكي، مايكل كارفاخال، ووزير الأمن الداخلية، أليخاندرو مالوركاس، ومستشارة الرئيس الأمريكي للسياسة الداخلية والممثلة الدائمة السابقة للأمم المتحدة ومساعدة في مجال الأمن القومي، سوزان رايس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، ومديرة المخابرات الخارجية الأمريكية، أفريل هاينز،.

بالإضافة إلى ذلك، تم حظر دخول المساعد السابق لرئيس الولايات المتحدة للأمن القومي والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة جون بولتون ومدير وكالة المخابرات المركزية السابق روبرت وولسي.

في هذا الصدد، أوضح وزير الخارجية سرغي لافروف: الأمريكيون أضافوا إلى قائمة العقوبات ثمانية ممثلين عن الهياكل الروسية وممثلين عن الإدارة، بما في ذلك الإدارة الرئاسية ومكتب المدعي العام. واليوم، سننشر أيضًا قائمة بثمانية مسؤولين يمثلون القوى الحاكمة لإدارة واشنطن.

في وقت سابق من يوم أمس الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة على روسيا تشمل إجراءات تستهدف 32 شخصا وكيانا وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءا من 14 يونيو/حزيران وطرد 10 دبلوماسيين روس.

بدورها أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن رد موسكو على هذه العقوبات "سيكون حتميا ومدروسا" وسيتم إعلانه في أقرب وقت.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أبلغ السفير الأمريكي في موسكو، جون ساليفان، الرد الروسي على العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضتها واشنطن أمس الخميس.

وقال بيسكوف للصحفيين: "وفقا للقرارات التي تم اتخاذها، استدعى مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، سفير الولايات المتحدة لدى روسيا، جون ساليفان، وأبلغه برد الجانب الروسي على العقوبات الأمريكية التي فرضت بالأمس ضد روسيا".

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة على روسيا تشمل إجراءات تستهدف 32 شخصا وكيانا وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءا من 14 يونيو/حزيران وطرد 10 دبلوماسيين روس.