أول تعليق من بايدن على حادث إطلاق النار في إنديانابوليس

علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، على حادث إطلاق النار تجاه منشأة تابعة لشركة "فيديكس" في ولاية إنديانا، قتل فيها مسلح 8 موظفين.

وغرد بايدن عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلا: "تم إطلاعنا أنا ونائب الرئيس هاريس على إطلاق النار الجماعي في منشأة تابعة لشركة "فيديكس" في إنديانابوليس، فليبارك الله في الأشخاص الثمانية الذين فقدناهم وأحبائهم، وندعو بالشفاء للجرحى".

وتابع الرئيس الأمريكي: "يمكننا ويجب علينا أن نفعل المزيد للحد من عنف السلاح وأن ننقذ الأرواح".

Vice President Harris and I have been briefed on the mass shooting at a FedEx facility in Indianapolis. God bless the eight individuals we lost and their loved ones, and we pray for the wounded for their recovery.



We can, and must, do more to reduce gun violence and save lives. — President Biden (@POTUS) April 16, 2021

فيما قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كمالا هاريس، تعقيبا على حادثة إطلاق النار في إنديانابوليس: "لا شك في أن هذا العنف يجب أن ينتهي"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت هاريس أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيلقي ملاحظات حول إطلاق النار في وقت لاحق، اليوم الجمعة.

وسقط عدد كبير من الضحايا جراء إطلاق النار في مدينة إنديانابوليس في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" نقلا عن بيان لشرطة الولاية، أنه تم العثور على العديد من الضحايا في مكتب تابع لشركة فيديكس قرب المطار الدولي للمدينة.

وقالت الشرطة في بيانها إن عدة أشخاص أصيبوا بالرصاص لكنه لم يتم التأكد من العدد الحقيقي للضحايا أو حالتهم الصحية بشكل فوري.

في نهاية الشهر الماضي، قتل أربعة أشخاص بينهم طفل في مبنى إداري في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقتل 10 أشخاص في 22 مارس/ آذار، في إطلاق نار في محل بقالة بولاية كولورادو.

وذكرت قناة "ndtv" المحلية، أن ما يقرب من 40 ألف شخص في الولايات المتحدة يموتون كل عام في حوادث إطلاق النار، وأوضحت أن أكثر من نصف الحالات كانت هجمات انتحارية.

وفي مطلع شهر نيسان/ أبريل الجاري، اندفع سائق بسيارته صوب أفراد شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي، وهو ما تسبب بمقتل شرطي وإصابة آخر، كما أدى إلى رفع درجة التأهب في محيط مجمع يضم الكابيتول وبنايات تابعة للكونغرس.