كمالا هاريس تحتفي بلقائها أول زعيم أجنبي يزور البيت الأبيض منذ تنصيب بايدن

كشفت كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، عن تفاصيل لقائها برئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوغا، الذي يعد أول زعيم أجنبي يلتقيه بايدن شخصيا منذ تنصيبه في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وشاركت هاريس صورة لها مع سوغا عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وعلقت: "أجريت مناقشة جيدة اليوم مع رئيس الوزراء الياباني سوغا وهو أول زعيم عالمي يزورنا هنا في واشنطن".

وتابعت: "ستعزز الولايات المتحدة واليابان معا جهودنا لتعزيز السلام والازدهار والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

I had a good discussion today with Japanese Prime Minister Suga—the first world leader to visit us here in Washington. Together, the U.S. and Japan will strengthen our efforts to promote peace, prosperity, and security in the Indo-Pacific. pic.twitter.com/tuIdFKjFIM — Vice President Kamala Harris (@VP) April 16, 2021

​وستعقد قمة ليوم واحد بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، تتيح لبايدن فرصة لمواصلة العمل على تعهده بتنشيط التحالفات الأمريكية التي توترت في عهد سلفه الجمهوري، الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وقبل انعقاد القمة، غرد الرئيس الأمريكي عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "أتطلع إلى الترحيب بصديقي رئيس الوزراء سوغا في البيت الأبيض بعد ظهر اليوم في أول زيارة لزعيم أجنبي خلال فترة رئاستي، وتجديد التحالف التاريخي بين الولايات المتحدة واليابان".

I’m looking forward to welcoming my friend Prime Minister Suga to the White House this afternoon for the first foreign leader visit of my presidency — and to renewing the historic alliance between the United States and Japan. — President Biden (@POTUS) April 16, 2021

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية خلال إحاطة إعلامية: "نخطط لجلسة طويلة وجها لوجه بين الزعيمين، تتيح لهما التعرف على بعضهما البعض بشكل أفضل... ونتطلع لشراكة طويلة ومثمرة مع رئيس الوزراء سوغا".

وأوضح أن إحدى المسائل الرئيسية ستكون كوريا الشمالية، بما في ذلك سبل "الحفاظ على السلام والاستقرار والرغبة في خفض التوتر وتفادي الاستفزازات".

فضلا عن ذلك سيرسل الجانبان إشارة واضحة إلى الصين حول الإجراءات التي يعتبرونها غير مقبولة.

ووفق المسؤول يخطط الجانبان لمناقشة قضايا المناخ وشبكات الجيل الخامس للاتصال والأمن الإقليمي، كما سيبحثان العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية التي شهدت ترديا في الفترة الأخيرة.

وامتنع المسؤول الأمريكي عن التعليق على موضوع مشاركة رياضيي بلاده في أولمبياد طوكيو، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك.