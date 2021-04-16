بايدن: خطة إيران تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة لا تفيد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن خطة إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 في المئة لا تفيد وذلك مع إجراء واشنطن وطهران محادثات غير مباشرة بشأن برنامج إيران النووي.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا في واشنطن، اليوم الجمعة، إن من السابق لأوانه الحكم على نتيجة المحادثات، بحسب رويترز.

وأعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إتمام بلاده تخصيب اليورانيوم ليلة اليوم الجمعة، بنسبة 60 بالمئة.

وقال قاليباف اليوم الجمعة: "نعلن بكل فخر أنه في الساعة 12 ليلا استطاع العلماء النوويين الإيرانيين الوصول إلى يورانيوم مخصب بمستوى 60 بالمئة".

وأضاف: "هذا التوفيق يعبر عن إرادة الشعب الإيراني الذي يقوم بالمعجزات دائما ويفشل أي مؤامرة".

وحذرت الدول الأوروبية، يوم الأربعاء، من أن قرار إيران برفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60%، يجعلها قريبة من امتلاك القنبلة النووية.

وقالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إنها تشعر بقلق بالغ من قرار إيران رفع مستويات تخصيب اليورانيوم بدرجة قريبة من تصنيع السلاح النووي.

وأشارت إلى أن "إيران ليست بحاجة مدنية موثوقة إلى تخصيب اليورانيوم عند هذا المستوى".

ولا يسمح الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى لطهران سوى بتخصيب اليورانيوم حتى نسبة نقاء 3.67 في المئة، وهي أحد القيود العديدة التي انتهكتها منذ أكثر من عام ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ومعاودة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.