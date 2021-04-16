وزير الاقتصاد الأرجنتيني يزور موسكو خلال الأيام المقبلة

أعلن المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الأرجنتينية، أن وزير الاقتصاد، مارتن جوزمان، سيقوم عقب جولة أوروبية شملت كلا من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، بزيارة إلى موسكو خلال الأيام المقبلة، حيث سيلتقي بوزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف.

بوينس - سبوتنيك. وبحسب المتحدث ستكون موسكو المحطة النهائية للجولة الأوروبية التي يقوم بها وزير الطاقة، حيث من المقرر أن تنضم إليه خلال زيارته مستشارة الرئاسية سيسيليا نيكوليني.

وأكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد أن الهدف من الزيارة تعميق العلاقات الاستراتيجية مع روسيا، فضلا عن بحث إعادة هيكلة ديون الأرجنتين لصندوق النقد الدولي.

يذكر أن موعد الزيارة لم يحدد بعد.

ويقوم وزير الاقتصاد الأرجنتيني في جولة أوروبية تستغرق خمسة أيام حتى السادس عشر من أبريل الجاري، ستشمل كلا من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، للضغط من أجل الحصول على دعم من دول أخرى في المفاوضات التي تجريها بلاده مع صندوق النقد الدولي بشأن ديون البلاد.