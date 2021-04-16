واشنطن وطوكيو تعارضان أي محاولات لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الجنوبي والشرقي

أكد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، يوم الجمعة إن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على معارضة إي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الجنوبي والشرقي.

واشنطن - سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء الياباني عقب محادثات مع بايدن في واشنطن: "اتفقنا على ضرورة مواجهة إي محاولة بالقوة أو الإرغام لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الجنوبي والشرقي، فضلا عن معارضة تهديدات لدول أخرى في المنطقة".

وأضاف سوغا "إنه بحث مع الرئيس الأمريكي "تأثير الصين" على المحيطين الهندي والهادئ وضرورة الحوار مع بكين.

وشدد سوغا على أهمية التحالف بين الولايات المتحدة واليابان والتي وفقا له، وصلت الآن إلى آفاق جديدة، ووصف الولايات المتحدة بصديق رئيسي لليابان.

يذكر أن رئيس الوزراء الياباني أول زعيم أجنبي يزور واشنطن بعد تنصيب بايدن.

وبدوره قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه عقد محادثات مثمرة مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا يوم الجمعة وإن البلدين ملتزمان بالتعاون لمواجهة التحدي الذي تمثله الصين وقضايا من بينها كوريا الشمالية.