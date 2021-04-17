واشنطن وطوكيو تتفقان على مواجهة الصين

وذكرت وكالة "رويترز" أن الزعيمين تناولا مجموعة من القضايا الجيوسياسية من بينها قضية تايوان، حيث قال سوجا إنهما أكدا "أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وأضاف سوجا إنه وبايدن اتفقا على ضرورة إجراء مناقشات صريحة مع الصين في سياق أنشطة بكين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقال سوجا: "أحجم عن ذكر التفاصيل، لأنها تتعلق بالتبادلات الدبلوماسية، ولكن هناك بالفعل اعتراف متفق عليه بشأن أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان بين اليابان والولايات المتحدة، وهو ما تم التأكيد عليه في هذه المناسبة".

من جهته، قال الرئيس الأمريكي بايدن: "أكدت أنا ورئيس الوزراء سوجا، اليوم، دعمنا الحازم للتحالف الأمريكي الياباني ولأمننا المشترك".

وأضاف قائلا: "نحن ملتزمون بالعمل معا لمواجهة التحديات من الصين وفي قضايا مثل بحر الصين الشرقي، وبحر الصين الجنوبي، وكذلك كوريا الشمالية، لضمان أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة في المستقبل".

وقال البيان المشترك إن الولايات المتحدة خصصت 2.5 مليار دولار، واليابان ملياري دولار، لتعزيز القدرة التنافسية الرقمية بما في ذلك في شبكات الجيل الخامس وما وراءها.