انفجار بمصنع للمتفجرات يهز مدينة كالاما للتعدين في تشيلي

هز انفجار كبير، أمس الجمعة، مخزنا تابعا لشركة "إينايكس" المتخصصة في صناعة المتفجرات في مدينة كالاما شمالي تشيلي.

وذكرت وكالة "رويترز" أن قوة الانفجار أدت إلى ارتجاج المباني على بعد 25 كيلومترا من المصنع، وتصاعد عمود من الدخان الكثيف في سماء المنطقة.

وطوقت الشرطة المنطقة، فيما هرع رجال الإطفاء إلى مكان الحادث.

وقالت شركة إينايكس في بيان لها، إن "الانفجار وقع مساءً ونجم عن حادثة وقعت في مخزن للمنتجات المستخدمة في صناعة الديناميت".

وأضاف البيان أن شخصا أصيب بجروح طفيفة فقط.