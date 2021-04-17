سفارة الصين في أمريكا: بكين تعترض بشدة على بيان أمريكي ياباني مشترك

قالت سفارة الصين في الولايات المتحدة، اليوم السبت، إن الصين تعترض بشدة على البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة واليابان عقب محادثات بين زعيمي البلدين.

وأضافت السفارة في بيان أن تايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ من الشؤون الداخلية للصين ولا ينبغي التدخل فيها. وقالت إن المحادثات تجاوزت نطاق العلاقات الثنائية الطبيعية وتلحق الضرر بمصالح طرف ثالث وتهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم أمس الجمعة، إلى إظهار جبهة موحدة مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا لمواجهة تنامي قوة الصين، مع عقد الزعيم الأمريكي أول قمة مباشرة له في البيت الأبيض منذ توليه منصبه.

ووفرت محادثات للرئيس الديمقراطي الذي تولى منصبه في يناير/ كانون الثاني، فرصة لمواصلة العمل على تعهده بتنشيط التحالفات الأمريكية التي انهارت في عهد سلفه الجمهوري دونالد ترامب.

وتصدرت الصين جدول الأعمال، مما يؤكد الدور المركزي لليابان في الجهود الأمريكية لمواجهة بكين.

وتناول الزعيمان مجموعة من القضايا الجيوسياسية من بينها قضية تايوان، حيث قال سوجا إنهما أكدا "أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض: "أكدت أنا ورئيس الوزراء سوجا اليوم دعمنا الحازم للتحالف الأمريكي الياباني ولأمننا المشترك، ونحن ملتزمون بالعمل معا لمواجهة التحديات من الصين وفي قضايا مثل بحر الصين الشرقي، وبحر الصين الجنوبي، وكذلك كوريا الشمالية، لضمان أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة في المستقبل".

وقال البيان المشترك إن الولايات المتحدة خصصت 2.5 مليار دولار واليابان ملياري دولار لتعزيز القدرة التنافسية الرقمية بما في ذلك في شبكات الجيل الخامس وما وراءها.