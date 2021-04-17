احتجاجات في شيكاغو الأمريكية بعد مقتل صبي على يد الشرطة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، عن تظاهرات جابت شوارع مدينة شيكاغو الأمريكية، وذلك احتجاجا على إطلاق الشرطة النار على صبي يبلغ من العمر 13 عاما.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن المدينة شهدت تظاهرات انضم إليها الآلاف، رفع خلالها المتظاهرون لافتات كتب عليها رسائل مثل "العدالة لآدم توليدو" و"أوقفوا إرهاب الشرطة العنصري!".

ووقف المتظاهرون دقيقة صمت حدادا، وأبدوا تضامنهم مع أسرة الصبي التي ناشدت المتظاهرين الالتزام بالسلمية، وبدأ التجمع في لوجان سكوير بارك، على بعد نحو ثمانية كيلومترات شمال مكان إطلاق النار.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من بث المدينة مقطعا مصورا لرجل شرطة وهو يطلق النار على الصبي اللاتيني البالغ من العمر 13 عاما في أحد الشوارع قبل أسبوعين، متسببا بوفاته.

وأظهر المقطع المصور الذي تبلغ مدته تسع دقائق، والذي سجلته كاميرا مثبتة في بدلة رجل الشرطة، إريك ستيلمان، البالغ من العمر 34 عاما، أظهر ستيلمان وهو يطارد ويطلق النار على توليدو في 29 مارس/آذار صباحا في حي ليتل فيليدج الذي يقطنه عدد كبير من الأمريكيين المكسيكيين.