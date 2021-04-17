الإعلان عن موعد دفن الأمير فيليب في قلعة وندسور

أعلنت العائلة الملكية البريطانية أنه سيتم دفن جثمان الأمير فيليب، دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية، في قصر "وندسور"، اليوم السبت.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن مراسم الدفن ستكون أسرية على نطاق ضيق، نظرا للقيود بسبب فيروس كورونا.

وأفاد قصر باكنغهام بأنه من المقرر أن تبدأ الجنازة في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت بريطانيا، حيث سيغادر النعش القلعة، ليعقب ذلك مسيرة جنائزية ودقيقة صمت على مستوى البلاد.

وبعد إقامة قداس في كنيسة "القديس جورج"، برئاسة كبير كهنة وندسور، سيعطي رئيس أساقفة كانتربري البركة، بعد إنزال النعش في القبو الملكي.

وتماشيا مع اللوائح الصحية التي يتم تطبيقها حاليا في إنجلترا، سيحضر 30 ضيفا فقط المراسم، معظمهم أفراد من الأسرة الملكية، فيما سيتم بث مراسم الجنازة على شاشة التلفزيون على الهواء مباشرة.

في سياق متصل، حرصت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أمس الجمعة، على نشر صورة خاصة تجمعها بزوجها الراحل، الأمير فيليب.

وشارك حساب العائلة الملكية البريطانية على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي الصورة التي قال عنها: "تود الملكة مشاركة هذه الصورة الخاصة التي تم التقاطها مع دوق إدنبرة في الجزء العلوي من كويلز مويك باسكتلندا في عام 2003".

ولفت الحساب إلى أن من التقط الصورة كونتيسة ويسيكس، صوفي، زوجة الأمير إدوارد، النجل الأصغر لملكة بريطانيا والأمير فيليب.

وتوفي الأمير فيليب عن عمر يناهز 100 عام، الأسبوع الماضي، وستشيع جنازته اليوم السبت في قلعة وندسور، وجرت العادة خلال مثل هذه المناسبات الرسمية أن يرتدي أفراد العائلة زيا عسكريا بما يعكس رتبهم الفخرية.