" اندلاع أعمال عنف إثر مقتل صبي على يد الشرطة في أوريغون الأمريكية... فيديو

تحولت الاحتجاجات في ولاية أوريغون الأمريكية إلى أعمال عنف، ليلة أمس الجمعة، بعدما نزل المتظاهرون مرة أخرى إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء وحشية الشرطة.

قالت شرطة الولاية في بيان رسمي لها، إن المظاهرة في أوريغون كانت للاحتجاج على إطلاق النار من قبل الشرطة، وتحولت إلى "أعمال شغب"، ليلة الجمعة، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

Police are pushing remaining protestors out to the area pic.twitter.com/9t72saYOOj — Sergio Olmos (@MrOlmos) April 17, 2021

​وأكد بيان الشرطة أنه كان من الممكن سماع إطلاق نار بشكل واضح من قبل المتظاهرين، على الرغم من عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات، مشيرا إلى أن المتظاهرين قاموا بإشعال حريق خارج متجر آبل.

وكان المتظاهرون قد نظموا مظاهرتين منفصلتين في وسط المدينة، احتجاجا على إطلاق الشرطة النار على مراهق مشتبه به وقتله صباح الجمعة، وفقا لتقارير محلية.

Dumpster fire outside the Apple store pic.twitter.com/JLlftEBL2B — Sergio Olmos (@MrOlmos) April 17, 2021

​وأوضحت الصحيفة أن إحدى المظاهرات كانت سلمية تماما، بينما شوهد المشاركون في المظاهرة الثانية وهم يكسرون النوافذ والممتلكات العامة.

وكتبت شرطة بورتلاند على موقع تويتر: "شوهد المشاركون في أعمال الشغب وهم يحاولون السطو على الشركات".

Protestors started a dumpster fire pic.twitter.com/nxiEAidiJ7 — Sergio Olmos (@MrOlmos) April 17, 2021

​كان بعض المتظاهرين يهتفون: "لا رجال شرطة جيدين في نظام عنصري"، بينما قام آخرون بأعمال شغب تخريبية، بحسب الصحيفة.