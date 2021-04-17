"فيسبوك" تؤجل إصدار قرارها النهائي بشأن فك الحظر عن ترامب

أجلت شركة "فيسبوك"، أمس الجمعة، إصدار قرارها النهائي بشأن فك حظرها عن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وقالت إنها ستحسم قرارها "خلال الأسابيع المقبلة".

أعلن ذلك مجلس الرقابة في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وهي المنظمة شبه القضائية التي أنشأتها شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة لمراجعة خيارات الاعتدال الصعبة، وذلك حتى يتسنى لمجلس الإدارة من مراجعة أكثر من 9000 تعليق تم تلقيه بشأن القضية.

وكان من المفترض أن يستغرق إصدار القرار 90 يوما في البداية.

(2/2): The Board’s commitment to carefully reviewing all comments has extended the case timeline, in line with the Board’s bylaws. We will share more information soon. — Oversight Board (@OversightBoard) April 16, 2021

وحظرت شبكة "فيسبوك" ترامب من منصاتها بما في ذلك موقع "إنستغرام" بعد تمرد 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، في مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، إذ كتب الرئيس التنفيذي، مارك زوكربرغ، أن "مخاطر السماح للرئيس ترامب بمواصلة استخدام خدمتنا خلال هذه الفترة هي ببساطة كبيرة للغاية".

وظل ترامب ممنوعا من الولوج إلى حساباته، كما تم حظر محاولاته للظهور في مقاطع فيديو على صفحات أبنائه، ولكن الحظر كان دائما "إلى أجل غير مسمى"، والأمر متروك الآن لمجلس الإشراف الجديد على "فيسبوك" من أجل اتخاذ قرار حول متى وكيف يمكن السماح لترامب بالعودة، إذا كان ذلك ممكنا.

وتعد مراجعة قرار منع الرئيس الأمريكي السابق مناسبة بالغة الأهمية لمجلس الرقابة، الذي يتكون من لجنة دولية من المحامين وخبراء الكلام، والذي من المفترض أن يقدم تقييما مستقلا وملزما لقرارات الإشراف على "فيسبوك".

وكان مساعد ترامب، جيسون ميلر، أخبر شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، الشهر الماضي، أن الرئيس الأمريكي السابق سيطلق خدمة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به في غضون "شهرين إلى ثلاثة أشهر".

ولم يكشف ميلر في تصريحاته عن تفاصيل منصة ترامب الاجتماعية الجديدة، لكنه أصر على أنها "ستعيد تعريف اللعبة وتجذب عشرات الملايين من الأشخاص".