مقاتلتا "إف 22" تقطعان مؤتمرا صحفيا لمتحدثة البيت الأبيض... فيديو

قطع صوت مقاتلتي "إف 22" مؤتمرا صحفيا للمتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، يوم أمس الجمعة.

وعرضت شبكة "سي إن إن" مقطع فيديو للواقعة، حيث كانت ساكي تتحدث للصحفيين، وقطع حديثها صوت قوي للمقاتلتين، فيما أظهر الفيديو لقطات للطائرتين وهما تمران في السماء فوق البيت الأبيض.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه كان من المقرر أن تحلق المقاتلتان فوق المركز الوطني أثناء إقامة فعالية عند نصب تذكاري جديد للحرب العالمية الأولى.

كشفت كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الجمعة، عن تفاصيل لقائها برئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوغا، الذي يعد أول زعيم أجنبي يزور البيت الأبيض منذ تنصيب بايدن في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وشاركت هاريس صورة لها مع سوغا عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وعلقت: "أجريت مناقشة جيدة اليوم مع رئيس الوزراء الياباني سوغا وهو أول زعيم عالمي يزورنا هنا في واشنطن".