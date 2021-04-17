البرازيل تدعو السيدات إلى تأجيل الحمل

دعت وزارة الصحة البرازيلية النساء إلى تأجيل الحمل، محذرة إياهم من خطورة الحمل في المرحلة الحالية من جائحة كورونا التي تمر بها البلاد.

نقلت صحيفة "ذا غارديان" عن رفائيل بارنت، المسؤول في وزارة الصحة البرازيلية: "فلتؤخرن الحمل قليلا إن أمكن لحين تحسن الحالة الوبائية".

وأوضح المسؤول أن السلالات الجديدة من الفيروس لها أعراض أكثر شدة لدى الحوامل، معترفا في الوقت ذاته بأنه لا توجد هناك دراسات وطنية أو دولية بهذا الصدد، مشيرا إلى أنه في وقت سابق، كانت الأعراض الشديدة تلاحظ في المرحلة النهائية من الحمل، لكن الآن الحالة الخطيرة ترصد خلال الثلث الثاني وحتى في الثلث الأول من الحمل.

وأضاف أن وزارة الصحة قد أوصت النساء الحوامل الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، بتلقي لقاح مضاد للفيروس، والآن تدرس توسيع تلك التوصيات لتشمل جميع النساء الحوامل.

وفي وقت سابق، سمحت السلطات البرازيلية، الاستخدام الطارئ للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد من صنع شركة أسترازينيكا البريطانية وشركة سينوفاك الصينية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في جميع أنحاء العالم 3 ملايين شخص، وفقا لجامعة جونز هوبكنز، التي تلخص البيانات من السلطات الفيدرالية والمحلية، وعن وسائل الإعلام وغيرها من المصادر المفتوحة.

تم تسجيل أكبر عدد من الضحايا 566224 شخصا في الولايات المتحدة، حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 31.575.640. وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الضحايا (368749 حالة وفاة، 13832455 حالة إصابة).