الشرطة تقتل 4 إثر اشتباك مع عمال في بنغلادش

أعلنت الشرطة في بنغلادش، اليوم السبت، أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا بالرصاص، وأصيب آخرون في محطة كهرباء تعمل بالفحم، تساعد الصين في إنشائها جنوب شرقي البلاد.