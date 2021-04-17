بالصور...أردوغان يشارك عناصر الشرطة التركية إفطارهم

شارك الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، يوم أمس الجمعة، في الإفطار الرمضاني مع قادة وعناصر ​الشرطة​ في أحد المخافر في مدينة ​إسطنبول التركية​.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا صورا للإفطار الذي شارك فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yemeğine katıldı. pic.twitter.com/AXPXGJToWi — AK Parti (@Akparti) April 16, 2021

وحل أردوغان ضيفا على مركز "تشنغل كوي" للشرطة، في منطقة أوسكودار، وشارك عددا من رجال الشرطة طعام الإفطار، برفقة وزير الداخلية، ​سليمان صويلو​، وقائد شرطة إسطنبول، ظفر أقطاش.

وفي وقت سابق، حل الرئيس التركي بصحبة عقيلته أمينة أردوغان، ضيفين على عائلة أحد المواطنين في العاصمة ​أنقرة​، حيث شاركهم طعام الإفطار في ثاني يوم من ​شهر رمضان​.