الملكة إليزابيث تشارك في الوداع الأخير لزوجها

أعلنت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم السبت، أنها ستشارك في الوداع الأخير لزوجها الراحل الأمير فيليب خلال الجنازة الرسمية المقامة له في البلاد.

وذكرت وكالة "رويترز" أن مراسم الجنازة تبدأ الساعة الثالثة عصرا. ومن المقرر أن تقف الملكة البالغة من العمر 94 عاما بمفردها بسبب قيود كورونا أثناء إنزال نعش زوجها في القبو الملكي للكنيسة القديمة.

وقال جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري "إنها الملكة وستكون على درجة عالية من الرصانة والشجاعة غير العادية كدأبها دائما. وفي الوقت نفسه تودع شخصا كانت زوجة له على مدى 73 عاما".

كما يشارك في تشييع الجثمان الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وأبناء فيليب الثلاثة الآخرون. كما يحضر الأمير وليام وشقيقه الأمير هاري، الذي عاد من الولايات المتحدة للمشاركة، وكذلك ابن عمهما بيتر فيليب. وسيقتصر الحضور داخل الكنيسة على 30 شخصا فقط بسبب قيود كورونا.

ومن المقرر الإعلان عن دقيقة صمت في جميع أنحاء البلاد حدادا على رحيل شخصية محورية في النظام الملكي البريطاني.