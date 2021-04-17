إيطاليا تدلي بدلوها حول إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الليبية التركية

اعتبر وزير الخارجية الايطالي لويغي دي مايو، أن الاتفاقية الموقعة بين طرابلس وأنقرة بشأن ترسيم الحدود البحرية الليبية - التركية المشتركة هي "تفاهم ثنائي" بين الجانبين.

وأجاب دي مايو على سؤال حول إمكانية إلغاء الاتفاقية، قائلا: الأمر من شأن الليبيين للتحدث عنه، بحسب ما نقلته وكالة "آكي" الإيطالية.

وتابع، "يبدو لي أن استقبال اليونانيين، الذين يفتحون سفارتهم في طرابلس، مثير للاهتمام… وهذا السيناريو فريد من نوعه، وفي ذروة التطور، ويقدم فرصًا لا تتكرر".

بهذا الصدد، قال وزير الخارجية اليوناني: "اخترقت تركيا القانون الدولي في شرق المتوسط بحر إيجه وانتهكت الحقوق السيادية لبلاده وفي حال استمرت في انتهاكها فإن العقوبات المطروحة على الطاولة ستكون على جدول أعمالنا".

يشار إلى أنه وفور تصويت البرلمان الليبي على منح حكومة الدبيبة الثقة طالبتها كل من مصر واليونان وقبرص بإلغاء الاتفاقيات التي كانت قد أبرمتها حكومة السراج مع تركيا بخصوص الحدود البحرية.