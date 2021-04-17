خبير: إيران ترد على محاولات الغرب إضعافها بإعلان تخصيب اليورانيوم

قال المحلل السياسي الإيراني عماد أبشانس، إن الخطوة الإيرانية بإعلان تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 % في منشأة نطنز النووية، تأتي ردا على محاولات إسرائيل والغرب إضعاف الموقف الإيراني في مفاوضات فيينا، خصوصا بعد استهداف منشأة نطنز النووية بهجوم تخريبي.

وأضاف لـ "عالم سبوتنيك" أن إيران أرادت توصيل رسالة مفادها، التأكيد أن طهران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة أكبر من 20% وتصل إلى 60%، الأمر الذي اعتبره قد يساهم في دعم موقف إيران التفاوضي في مفاوضات فيينا.

وأكد أبشانس أن إيران لا تنوي امتلاك أسلحة نووية، مشددا على أن الهدف من البرنامج النووي الإيراني هو لأغراض سلمية.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، قال إن بلاده تنتج حاليا 9 غرامات في الساعة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة نطنز، مشددا على أن بلاده قادرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة تريدها.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن خطة إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% "لا تفيد"، ولا تسهم في نجاح محادثات فيينا الخاصة بإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.