إيران تنفي وقوع وثائق سرية تخص برنامجها النووي في يد نتنياهو

نفت إيران صحة الأوراق التي عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بصفة وثائق سرية إيرانية، معتبرة هذا السلوك الاستعراضي يأتي للاستهلاك الداخلي في السجالات الحزبية داخل إسرائيل.

جاء نفي إيران على لسان أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن رضائي، وفقا لوكالة "أنباء فارس".

وكان رضائي قد أشار في تصريحات سابقة إلى محاولة فاشلة من قبل بعض المندسين لسرقة وثائق سرية من البلاد، وهو الأمر الذي استغله بعضهم في الأجواء الافتراضية الذين أذاعوا بأن ما أشار له رضائي يؤكد تصريحات نتنياهو الأخيرة بالحصول على وثائق سرية إيرانية.

ويعتزم رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، التوجه خلال الأيام القريبة المقبلة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف تقديم أدلة ومعلومات استخبارية تشير إلى أن إيران تخفي معلومات بشأن برنامجها النووي بحسب الادعاءات الإسرائيلية.