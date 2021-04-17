بعد 63 ألف إصابة يوم أمس... أردوغان: كفاحنا ضد كورونا "مثال يحتذى به"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن منظمة الصحة العالمية ووسائل الإعلام الغربية تعتبر كفاح تركيا ضد وباء كورونا مثالا يحتذى به.

وتابع أردوغان: "تركيا باتت مكانا يجذب مئات آلاف المرضى الأجانب سنويا من الباحثين عن الشفاء ومواطنونا لم يعودوا يسافرون للخارج طلبا للعلاج"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

#عاجل | #أردوغان: #تركيا باتت مكانا يجذب مئات آلاف المرضى الأجانب سنويا من الباحثين عن الشفاء ومواطنونا لم يعودوا يسافرون للخارج طلبا للعلاج — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 17, 2021

​وأضاف: " قدمنا 20 مليون جرعة لقاح ضد كورونا، في وقت لم تتمكن فيه نحو 100 دولة من الحصول على الجرعة الأولى"، بحسب الوكالة.

#عاجل | #أردوغان: قدمنا 20 مليون جرعة لقاح ضد كورونا، في وقت لم تتمكن فيه نحو 100 دولة من الحصول على الجرعة الأولى — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 17, 2021

​وعن الإنتاج الصناعي التركي، قال أردوغان: "نتلقى شهريا تقارير عن الأرقام القياسية في الصادرات والإنتاج الصناعي لتركيا".

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، يوم أمس الجمعة، أن تركيا سجلت 63082 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 الساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي منذ بدء الجائحة، ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى أربعة ملايين و150039، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

ووفقا لإحصاء أجرته "رويترز"، تحتل تركيا المركز الرابع عالميا من حيث عدد الإصابات اليومي بناء على متوسط عدد الحالات على مدى سبعة أيام.

وأعلن أردوغان، يوم الثلاثاء الماضي، فرض عدة قيود جديدة و"إغلاق جزئي" خلال أول أسبوعين في رمضان للحد من زيادة الإصابات.