أوليانوف: اللجنة المشتركة تواصل المفاوضات بشأن الصفقة النووية لإنجاح العملية

أعرب المشاركون في اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، اليوم السبت، عن عزمهم على مواصلة المفاوضات لإكمال العملية بنجاح في أقرب وقت ممكن.

فيينا - سبوتنيك. وكتب مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، في تغريدة على موقع تويتر: "انتهى اجتماع اللجنة المشتركة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة. وأشار المشاركون إلى التقدم المحرز حتى الآن وأعربوا عن عزمهم مواصلة المفاوضات بهدف استكمال العملية بنجاح في أقرب وقت ممكن".

وأضاف الدبلوماسي أن اللجنة وجهت مجموعات عمل الخبراء النوويين والعقوبات الأمريكية بمواصلة أنشطتها بعد ظهر يوم السبت وبعد ظهر الأحد والأسبوع المقبل "حتى لا يضيع الوقت ويحقق المزيد من التقدم في المفاوضات لإعادة بناء خطة العمل الشاملة المشتركة".

وعُقد الاجتماع الثاني خلال أسبوع للمديرين السياسيين "للخماسية"، اليوم السبت. ولخص المشاركون في الاتفاق النووي النتائج المؤقتة للمشاورات.

وكان أوليانوف قد أعلن، في وقت سابق، أن الوضع حول المفاوضات بشأن الاتفاق النووي يبعث على التفاؤل الحذر.

وانطلقت في العاصمة النمساوية فيينا، مطلع أبريل/نيسان الجاري، مفاوضات بين وفود من الدول المعنية بالاتفاق النووي، لبحث فرص عودة الولايات المتحدة للاتفاق، ورفع عقوباتها عن إيران.

واتفقت أطراف الاتفاق النووي على مواصلة المشاورات، على مستوى الخبراء، لمناقشة الجوانب الفنية وتفاصيل القضايا المتعلقة برفع العقوبات عن إيران.

ووسط محادثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي، دشنت إيران، السبت الماضي، عدداً من أجهزة الطرد المركزي الحديثة لتخصيب اليورانيوم، ما اعتبره بعضهم بمثابة ضغط من طهران، للإسراع برفع العقوبات عنها.