القائم بالأعمال الإسرائيلي في المغرب يحدد موعد الرحلات بين الرباط وتل أبيب

حدد ديفيد كوفرين، القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة المغربية الرباط، موعد بداية الرحلات بين بلاده والمغرب.

وبحسب تصريحات لموقع "هسبريس" المغربي، قال كوهين: "هذا الأمر يرتبط أساساً بفتح الأجواء والتخفيف من قيود السفر المفروضة بسبب الوباء".

وقد أكدت مصادر مغربية أن شركة الخطوط الملكية المغربية ستبدأ قريباً في إطلاق ثلاث رحلات أسبوعية على متن طائرات دريملاينر بين تل أبيب والدار البيضاء.

وفي المقابل أعلنت شركات الطيران الإسرائيلية عزمها تشغيل خطوط منتظمة إلى المغرب في أسرع وقت ممكن.

وكانت المباحثات المغربية الإسرائيلية قد خططت لزيارة وفد إسرائيلي إلى المغرب، خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري، من أجل وضع اللمسات الأخيرة بخصوص إطلاق خط جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل، لكن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها كلا البلدين قد أجلت هذه الزيارة.

يشار إلى أن السلطات المغربية كانت قد اتخذت قرارا بتعليق الرحلات مع عشرات الدول من مختلف مناطق العالم، وذلك حتى 21 مايو/ أيار المقبل.

وكان كوهين قد أكد في حوار سابق مع "هسبريس"، أنه كان من المفروض أن تبدأ الرحلات المباشرة في بداية شهر أبريل، لكن تم تأجيل موعد انطلاقها بسبب جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب سوف تؤدي إلى انخفاض أسعار التذاكر وتقليص كبير في أوقات الرحلات، مقارنة بالوضع الحالي الذي يتطلب من الركاب تغيير طائراتهم في دول أخرى.