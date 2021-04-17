بث مباشر لجنازة الأمير فيليب... فيديو

بدأت، اليوم السبت، مراسم جنازة دوق إدنبرة، الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، قي قلعة وندسور.

وأذاعت القناة الرسمية للعائلة المالكة البريطانية على موقع "يوتيوب"، بثا مباشرا لجنازة الأمير فيليب.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن مراسم الدفن ستكون أسرية على نطاق ضيق، نظرا للقيود بسبب فيروس كورونا.

وأفاد قصر باكنغهام بأنه من المقرر أن تبدأ الجنازة في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت بريطانيا(توقيت غرينتش)، حيث سيغادر النعش القلعة، ليعقب ذلك مسيرة جنائزية ودقيقة صمت على مستوى البلاد.

وبعد إقامة قداس في كنيسة "القديس جورج"، برئاسة كبير كهنة وندسور، سيعطي رئيس أساقفة كانتربري البركة، بعد إنزال النعش في القبو الملكي.

وتماشيا مع اللوائح الصحية التي يتم تطبيقها حاليا في إنجلترا، سيحضر 30 ضيفا فقط المراسم، معظمهم من الأسرة الملكية، فيما سيتم بث مراسم الجنازة على شاشة التلفزيون على الهواء مباشرة.

وتوفي الأمير فيليب عن عمر يناهز 100 عام، الأسبوع الماضي، وستشيع جنازته اليوم السبت في قلعة وندسور، وجرت العادة خلال مثل هذه المناسبات الرسمية أن يرتدي أفراد العائلة زيا عسكريا بما يعكس رتبهم الفخرية.