أول ظهور للملكة إليزابيث في جنازة زوجها... صور

وصلت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم السبت، إلى قلعة وندسور لحضور جنازة زوجها دوق إدنبرة، الأمير فيليب.

وظهرت ملكة بريطانيا وهي متشحة بالسواد وترتدي كمامة سوداء اللون للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

© REUTERS / POOL ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية في جنازة زوجها الأمير فيليب في قلعة وندسور، بريطانيا، 17 نيسان/ أبريل 2021

كما وصل إلى قلعة وندسور الأمير هاري حفيد الأمير تشارلز والملكة إليزابيث وكذلك شقيقه الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، ووالدهما ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز.

© REUTERS / POOL الأميران هاري ووليام في جنازة جدهما الأمير فيليب في قلعة وندسور، بريطانيا، 17 نيسان/ أبريل 2021

© REUTERS / POOL ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وأفراد العائلة المالكة يسيرون على أرض قلعة وندسور أثناء جنازة الأمير فيليب، 17 نيسان/ أبريل 2021

وقامت القناة الرسمية للعائلة المالكة البريطانية على موقع "يوتيوب" للفيديوهات ببث مباشر لجنازة الأمير فيليب.

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن مراسم الدفن ستكون أسرية على نطاق ضيق، نظرا للقيود بسبب فيروس كورونا.

وأفاد قصر باكنغهام بأنه من المقرر أن تبدأ الجنازة في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت بريطانيا(توقيت غرينتش)، حيث سيغادر النعش القلعة، ليعقب ذلك مسيرة جنائزية ودقيقة صمت على مستوى البلاد.

وبعد إقامة قداس في كنيسة "القديس جورج"، برئاسة كبير كهنة وندسور، سيعطي رئيس أساقفة كانتربري البركة، بعد إنزال النعش في القبو الملكي.

وتماشيا مع اللوائح الصحية التي يتم تطبيقها حاليا في إنجلترا، سيحضر 30 ضيفا فقط المراسم، معظمهم من الأسرة الملكية، فيما سيتم بث مراسم الجنازة على شاشة التلفزيون على الهواء مباشرة.

وتوفي الأمير فيليب عن عمر يناهز 100 عام، الأسبوع الماضي، وتشيع جنازته اليوم السبت في قلعة وندسور، وجرت العادة خلال مثل هذه المناسبات الرسمية أن يرتدي أفراد العائلة زيا عسكريا يعكس رتبهم الفخرية.